Como ficou a relação de Silvia Abravanel e Gustavo Moura?

Ontem (22), não teve outro assunto senão a relação de Silvia Abravanel e Gustavo Moura, o seu noivo. Acontece que a filha de Silvio Santos usou suas redes sociais para contar que o cantor achava Helen Ganzarolli “uma gostosa”. Após ela expor o caso, muitos questionaram se ela manteria sua relação com o sertanejo.

“Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos”, disparou Silvia Abravanel.

Silvia retornou para suas redes sociais e deixou os internautas com mais uma dúvida. A comunicadora postou uma foto nos stories ao som de Hackearam-me, música de Marília Mendonça e Tierry, a letra da canção faz menção a uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos.

“Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia”, falou Silvia Abravanel ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo. Silvia também publicou outro stories com uma música Digitando, sucesso de Gustavo Moura e Rafael, dupla sertaneja que o noivo da apresentadora faz parte.