Como está o filho de Ana Hickmann em meio ao caos? A apresentadora conta detalhes

A apresentadora confirmou que foi vítima de violência doméstica e ainda relatou os traços tóxicos do pai na relação dos dois

O ‘Domingo Espetacular’ pegou fogo ontem (26) com Ana Hickmann dando o seu relato sobre tudo que aconteceu com ela e seu marido diante das agressões. Ana ainda falou sobre o seu filho e como Ale, de 10 anos, está no meio de tudo que aconteceu com sua mãe dentro da própria casa.

O menino sabe que os pais estão separados. “Ele chora muito. Eu não vou falar nada para o meu filho [detalhes] porque quero que ele, quando crescer, tire suas conclusões. Ele não sabe que estou aqui gravando a entrevista. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família”, contou.

Ana ainda contou que Alezinho estava presente quando ela e o ex-marido começaram a brigar no dia 11 de novembro. A discussão dos dois teria começado quando Ana falou com ele sobre as mudanças que aconteceriam na casa diante das dívidas contraídas pelo pai, Alexandre não gostou de nada e começou a discutir com a apresentadora.