Como assim? Governador do Rio tem 168 ouvintes mensais no Spotify

Cláudio Castro é cantor? Oi?

Além de político, advogado e governador do Rio, Cláudio Castro ataca de cantor. Isso mesmo, minha gente, o político está no Spotify e tem 168 ouvintes mensais. Dá pra acreditar? Há quem diga que a personalidade é mais conhecida como cantor do que seus trabalhos na política, eu tenho minhas dúvidas.

O primeiro álbum solo de Castro, de 2011, chama-se Em Nome do Pai , o mesmo nome da banda que fez parte durante um tempo. O último lançamento do político é de 2015 com o disco ‘Dia de Celebração’.

Os vídeos de suas música são colocados e disponibilizados no Facebook e recebe diversos comentários e curtidas dos fãs.