Comentarista da Globo já mandou nudes no grupo da família

Ex-árbitra, Fernanda Colombo, contou detalhes sobre o fato no programa ‘Que história é essa, Porchat?’

Minhas fofoqueiras ficaram malucas com a história de Fernanda Colombo, comentarista da Globo, no programa do Porchat. A ex-árbitra revelou que já passou a maior vergonha no grupo da família, revelando que já mandou um nude no WhatsApp. Pai amado!

“Comecei um namoro, naquela empolgação, mas tinha uma distância, porque viajava muito, trabalhava como árbitra assistente e viajava direto. Um dia ele pediu ‘me manda um nude?’,” iniciou.

A musa ainda contou que investiu na criatividade. “Comprei uns strass, uns brilhos, sabe aqueles negócios de botar na testa do cachorro? Comecei a colar tudo, me enchi de purpurina. Acho que tenho purpurina até hoje”, disse.

Fernanda ainda contou que na época usava o aplicativo de mensagem que deixava enviar apenas 10 fotos por vez e sem dar muita atenção, enviou todas as fotos no grupo da família. “Daí mandei 10. De repente, quando eu olho, o grupo da minha família. Dez fotos e aquele desespero para tirar, não consegui”, afirmou.

Os parentes da musa ainda acreditaram que as fotos eram fakes. Aloca!