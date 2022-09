Comediantes são barrados em evento do TikTok

Os comediantes Yuri Marçal e João Pimenta faziam parte das atrações principais do evento

Não é a primeira vez que os eventos da plataforma causam polêmicas. Os humoristas Yuri Marçal e João Pimenta, utilizaram suas redes sociais para denunciar o episódio de constrangimento que vivenciaram na cerimônia. Eles foram barrados por seguranças mesmo estando com a pulseira do evento.

Em parceria com o Porta dos Fundos e o Comedy Central, o TikTok promoveu um evento chamado “TikTok humorama. Festival de Comédia”, que ocorreu do dia 03 até o dia 31 de agosto, onde reuniu alguns dos maiores nomes da comédia nacional.

Ambos os comediantes se pronunciaram a respeito do ocorrido.

Pimenta, além de ter comentado sobre o caso no palco do evento, publicou em seu Instagram prints do seu twitter com a seguinte legenda: “Preciso falar sobre isso, mas sei, que pra comédia e pra muita gente importante no ramo, vou fechar várias portas. Seguro meu choro mais uma vez. Mas é minha vida, é isso aí todo dia, independente da posição em que estou. Não fiz nada de errado, não queria que acontecesse isso. Mas é por isso que minha comédia é do jeito que é, falo do que eu falo. E sei que sou incrível”

Já Marçal, abriu uma live e contou detalhes sobre o acontecido. Em seu twitter ele também se pronunciou. “Fui ajudar a resolver esse teu b.o e tb fui barrado mesmo tendo ACABADO de me apresentar … Inacreditável!”