Comediante zoa Barbie com Síndrome de Down e Tik Tok é notificado

Hugo Soares teve como alvo de suas piadas a boneca com a representação da doença e disse que ela é uma imitação “porque os chineses já vendem bonecas com defeito”

Eita! Doze famílias acionaram a Defensoria Pública do Paraná após o comentário do humorista Hugo Soares sobre a boneca Barbie com Síndrome de Down. Hugo disse que elas seriam uma cópia das bonecas chinesas que vêm com defeitos. O órgão da Justiça solicitou que o conteúdo seja retirado do Tik Tok e do Google.

Hugo ainda soltou um parecer sobre toda a confusão que se abateu sobre sua carreira, dizendo que tudo é comédia. “O meu público e os meus seguidores sabem disso e como não são ignorantes sabem que o que eu digo é piada e não a minha opinião. Uma das características do exercício da comédia é o absurdo e é com isso que trabalho. As pessoas riem do absurdo de eu dizer ‘bonecas com defeito’ e não das pessoas com Trissomia 21”, disse.

Para quem não sabe, o vídeo viola a Constituição Federal, a Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão.