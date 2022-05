Comandante Hamilton escondeu caixão de famoso para não ser exibido

Piloto de helicóptero mais famosos por coberturas de eventos jornalísticos conta como foi o momento de transporte do corpo de João Paulo da dupla, João Paulo e Daniel

Em entrevista ao programa ‘Vou te Contar’ na RedeTV!, de Claudete Troiano, o Comandante Hamilton revelou que transportou de São Paulo a Brotas o caixão de João Paulo e na época não quis exibir o momento, mesmo sofrendo pressão da audiência.

Dupla sertaneja dos anos 80: João Paulo e Daniel (Foto: Reprodução)

“Foi uma das coisas mais tristes levar aquele caixão, colocaram câmera para que eu gravasse e eu disse que não gravaria. Era para mostrar o transporte, porque a concorrência estava muito forte”, relatou Hamilton.

Vale lembrar que na época o comandante trabalhava no SBT e a emissora chegou a dar uma câmera para o piloto mostrar mais sobre o transporte do corpo. Hamilton disse que o fator humano conta muito na profissão e que decidiu por não gravar.

Para quem não sabe, ou não se lembra, a dupla formada em 1980 entre o cantor Daniel e João Paulo. O cantor morreu no dia 12 de setembro de 1997, vítima de acidente de carro. O acidente fez com que o Brasil todo sofresse com umas das duplas sertanejas de maior sucesso no Brasil.