Com o fim de Travessia, Cássia Kis é demitida da Globo

Nos últimos tempos, a atriz foi alvo de diversas polêmicas, o que resultou em seu “afastamento”.

Uma hora a conta chega. Após ser alvo de tantas reclamações do elenco de Travessia, com o fim da trama das 21h a atriz Cássia Kis, não terá seu contrato com a TV Globo renovado.

Segundo o colunista Valmir Moratelli, a emissora já bateu o martelo e essa decisão foi tomada com o objetivo de descansar a imagem da atriz, que desde o começo da trama, escrita pela autora Gloria Perez, vem se envolvendo em diversas polêmicas.

Ao que tudo indica, Cássia não deve ser chamada nem para participações especiais, por um bom tempo. Afinal, além de ser apoiadora de atos antidemocratas e tecer comentários homofóbicos, a atriz andou espalhando algumas fake news entre os outros atores do elenco.