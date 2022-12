Com medo de cirurgia Xuxa faz lipoaspiração: “Nenhuma dor”

Apresentadora passou pela cirurgia no sábado e ficará em repouso 10 dias em São Paulo

Olha ela! Minha musa inspiradora, Xuxa passou por um procedimento estético no Albert Einstein, em São Paulo. Minha loira fez uma lipoaspiração e não deixou de dizer que tem medo de cirurgia antes de passar pelo procedimento. Conversei com Xu e ela me contou que não está sentindo nenhuma dor.

“Não estou sentindo dor nenhuma, mas sei lá. É como se eu tivesse feito muito abdominal, tô achando que o cara tirou pouca coisa, falei tanto que eu odiava cirurgia”, disse ela

Xuxa ainda diz que fez a cirurgia no Albert Einstein, em São Paulo, e que vai ficar de repouso por 10 dias na casa do seu marido, Junno Andrade.

Vale ressaltar que Xuxa está participando do filme “Uma fada veio me visitar” e teve que fazer uma pequena pausa nas gravações para conseguir passar pelo procedimento estético. Além disso, ela fica longe de sua casa na Barra da Tijuca por um período. Melhoras!

2023 será um ano de muito trabalho para a rainha dos baixinhos, além de estar em projetos com a Amazon Prime Vídeo (Caravana das Drags), ela está participando do projeto de produção do seu documentário de 60 anos. Além disso, tem sua série na Disney (produzindo a todo vapor). Acredito que tenha espaço para mais novidades, e vocês?