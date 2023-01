Com mais de seis horas de prova, 3 duplas ainda estão na disputa da imunidade no BBB 23

Os participantes estão competindo em duplas, escolhidas pelo público e as primeiras duas eliminadas não disputar a prova do líder

Finalmente minhas fofoqueiras vão poder ficar alienadas do jeito que gostam, afinal o BBB 23 começou! Ontem (16) foi a estreia do programa e eu não perdi nenhum detalhes. A prova do líder está batendo mais de seis horas de duração e já mostra que os participantes estão com sangue nos olhos.

Vale lembrar que as duas primeiras duplas que forem eliminadas não podem competir na prova do líder. Sendo elas: Tina e Mc Guimê, e Cristian e Marvvila.

“Além da imunidade, quem vencer a prova também vai levar 10 mil reais e 10 anos de Globoplay para maratonar, já as duas primeiras duplas que deixarem a prova de hoje, não vão participar da Prova do Líder na quinta-feira”, explica Tadeu.

Quem segue na disputa, até o momento, são as duplas: Fred e Ricardo, Bruna Griphao e Larissa e Gabriel Santana e Sarah Aline.