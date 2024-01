Com dores no peito, Mamma Bruschetta vai parar na UTI

Recentemente a apresentadora ficou 8 dias internada, sendo diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia.

Meus amores, não é de hoje que estamos acompanhando a dura luta da apresentadora Mamma Bruschetta no hospital, porém, ontem (29), ele deu uma baita susto em seus fãs, inclusive em mim, isso porque, após sentir fortes dores no peito, a apresentadora teve que ser internada na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Vale ressaltar que, neste mês, Mamma já teve que ser internada, com arritmia cardíaca e pneumonia, tendo ficado 8 dias no mesmo hospital que está agora.