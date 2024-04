Com dor de cotovelo, Neymar elogios para Mbappé: “Baba ovo de Gringo”

Amoreees, que a relação entre os jogadores de futebol Neymar e Mbappé nunca foi das melhores, não é novidade para ninguém, porém, nesta terça-feira (16), isso ficou extremamente explícito após o brasileiro soltar um comentário negativo em uma publicação feita por uma página brasileira de fãs do jogador francês.

“Mbappé mostrando mais uma vez que é um homem bom, mas o vilão de uma história mal contada… A verdade é que Mbappé tem o tal do espírito competitivo, mas as pessoas confundem um homem que quer vencer tudo, com um cara ruim”, legendou a página brasileira, que enaltecia o jogador francês.

Porém, quem não gostou nenhum pouquinho dessa publicação foi o nosso amado Menino Ney, que aparentemente sentiu uma certa dorzinha de cotovelo ao ver um de seus grandes rivais ser enaltecido e comentou: “Baba ovo de gringo”.