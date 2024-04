Com direito a 20 milhões de patrocínio do Estado e da Prefeitura do Rio, Madonna promete ser inesquecível no show de sábado (4/5)

Genteee, além do patrocínio do Itaú e da Heineken, vocês sabiam que a Prefeitura e o Governo Estatual do Rio também estão juntos nessa? Durante uma entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (29), o governador do Rio, Cláudio Castro disse que tanto o governo estadual quanto a prefeitura negociaram juntos o patrocínio do show da cantora Madonna, que vai acontecer neste sábado (4), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com Castro, o Estado do Rio de Janeiro ficou responsável por um total de R$ 10 milhões, cabendo a Prefeitura do Rio ficar responsável por igual valor, somando em R$ 20 milhões o valor total, como foi revelado pelo colunista Lauro Jardim. O governador admitiu apenas agora que está sendo divulgado que o governo estadual é um dos patrocinadores do evento.

Castro também disse que ao patrocinar o show da Madonna, o Rio de Janeiro ganha com turismo e cultura, e que há uma perspectiva de retorno de R$ 300 milhões para a cidade.

— O patrocínio do estado e da prefeitura foram negociados juntos. Eram R$ 20 milhões. Um deu R$ 10 (milhões) e o outro deu R$ 10 (milhões). Não teve o estado chegando no final. O que acabou só sendo divulgado no final agora. Mas é um evento do estado e município juntos. Isso é igual à lógica da pessoa pobre, que é endividada, que faz tudo para pagar uma boa faculdade para seu filho para ele poder crescer e não passar dificuldade. Ou a gente investe e coloco o Rio em cenário internacional e a gente volta a crescer no nosso turismo, volta a crescer no setor de serviços, ou o Rio de Janeiro nunca vai sair da situação difícil. É um evento que coloca Rio num cenário mundial. Só se fala neste show no mundo inteiro. Considero um acerto estar fazendo (o patrocínio), entendo o ganho para a cidade. A perspectiva para retorno é de R$ 300 milhões. Ganha turismo, ganha cultura, e o Rio se coloca num cenário de grandes espetáculos — disse o governador, durante a entrevista.

A cantora Madonna já está na cidade do Rio. A rainha do pop chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (29). Ela irá se apresentar na Praia de Copacabana, na Zona Sul, no próximo sábado (4). A expectativa é de reunir 1,5 milhão de pessoas para o megaevento que vai encerrar a turnê “The Celebration Tour”, de comemoração de 40 anos de carreira da cantora.

Um evento deste porte faz com que o Rio de Janeiro tenha um fluxo turístico alto, num período considerado como baixa temporada para o turismo. A expectativa é movimentar cerca de R$ 300 milhões na economia fluminense. A previsão média de ocupação hoteleira registrada é mais de 74%, entre os dias 3 e 5 de maio. Espera-se que essa marca seja de mais de 85% apenas no bairro onde acontece a festa. Só no dia 4, Copacabana terá 100% de ocupação, segundo o HotéisRio.”