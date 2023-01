Com dengue, Lucas Lucco cancela agenda de shows

A informação foi confirmada pela equipe responsável pelo cantor.

Amores, quem estava se programando para curtir um show do cantor Lucas Lucco nesta semana, terá que arrumar novos planos. Na noite de ontem (17), a equipe do cantor, utilizou suas redes sociais para anunciar que, após ter sido diagnosticado com dengue, o mesmo cancelou sua agenda semanal.

“A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados”, notificou.

Essa decisão foi tomada devido a instruções médicas, que recomendam que Lucas permaneça em repouso enquanto se recupera da doença.

“Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos o carinho e compreensão e todos”, finalizou o comunicado.