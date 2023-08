Com casamento de 30 anos, Totia Meireles diz que mora separada do marido

A atriz contou detalhes sobre o casamento que impressiona os internautas pelo seu formato diferenciado

A nossa querida Totia Meireles mudou seu casamento fugindo dos padrões sociais e impostos pela sociedade. A atriz contou, em reportagem publicada pela Caras, que mesmo vivendo um relacionamento de 30 anos com o seu marido, Jaime Rabacov, eles moram em casas separadas. Chocante?

“Na pandemia a gente morou junto e adorei. Foi como me casar de novo! Agora, a gente se separou! Eu voltei para o Rio por conta do trabalho. Mas nos vemos aos finais de semana. Não tem um modelo que eu goste mais, depende do que o momento oferece”, diz ela.

Ela ainda conta que Jaime teve uma herdeira antes do relacionamento dos dois. “Tenho netos, porque Jaime veio com uma filha, a Olivia. Eu fui direto para a fase boa!”, comemora ela.