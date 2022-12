Com carinho, Léo Dias pede que Deolane diminua o seu tom para  que possa receber mais amor 

O colunista diz que as atitudes da advogada são compreensíveis, mas a aconselha.

Gente, no fim da tarde de ontem , meu queridíssimo amigo, o colunista Leo Dias, participou do podcast “Link Poscast”, que é apresentado pelo jornalista Felipeh Campos, e durante um longo papo, de quase 5 horas, abordando alguns assuntos, mas em especial a 14ªedição do reality ‘A Fazenda’, Leo, carinhosamente mandou um recado para a advogada e ex-Fazenda Deolane.

Ao falarem sobre as atitudes e a personalidade da advogada, Leo aconselho que Deolane, tente pegar mais leve, afirmando que desta forma a sua vida será regada de coisas boas.“Eu sei que é do seu temperamento, que é difícil para você se controlar, mas pega mais leve, que você vai ver como a vida vai trazer mais coisas boas, sabe?”

Continuando, o colunista fez questão de citar o ataque de estrelismo da atriz Cláudia Raia, que, recentemente, foi grosseira com um jornalista pois o mesmo não sabia qual nome a atriz daria para o seu filho.

“Tem gente que não sabe lidar com a fama, principalmente quando ela é muito recente e grande como foi o caso dela, foi muito forte. E se a gente vê casos como a gente viu da Cláudia Raia, tratando aquele jornalista… Se a gente vê a Cláudia Raia, que é a Cláudia Raia, que está famosa a quantos anos (?!), se achando o centro das atenções e o centro do planeta Terra, imagina pra Deolane, que tem fama a dois anos?, citou Leo Dias.

Ele, no entanto, reafirma que é compreensível as atitudes de Deolane e mais uma vez pede que ela insista em propagar coisas boas, pois só assim elas voltaram para ela. “Eu entendo, mas a gente tem que entender que a vida é cíclica, e meu amor, tudo o que sobe desce. Vai descer! É uma roda, então assim, propague coisas boas, que essas coisas boas vão voltar para você”.

Por fim, Leo aproveita a oportunidade para aconselhar a advogada: “Esquece o Carelli. Esquece a ‘A Fazenda’. Para de ficar atacando o Carelli, deixa, mostra uma superioridade agora. Deixa ele fazer o trabalho dele.(…) Outra dica Deolane, Para de citar o nome das pessoas, até de quem você odeia, você está dando mais luz. Até o seu ódio trás luz”.