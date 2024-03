Com cabeça enfaixada e hematonas no rosto, Ronaldo Ésper fala ao vivo sobre as agressões na RedeTV

Genteee, corri para ligar a TV e já desmarquei todos os meus compromissos, pois eu preciso assistir essa entrevista exclusiva do Ronaldo Ésper no Geral do Povo. Nossa, gente, olha só o estado do estilista tá todo machucado, tadinho! Meu coração tá miúdo de vê-lo nesse estado.

Ésper estava com um olho roxo e inchado (que depois cobriu com óculos escuros), pulso bastante machucado e a cabeça enfaixada devido ao forte golpe que levou dos criminosos.

Depois de narrar tudo o que aconteceu na noite passada e mostrar os ferimentos que sofreu, o apresentador Geraldo Luís declarou que ele não tem mais condições de permanecer sozinho naquela casa, ainda mais depois das sequelas que esse atentado deixou em Ronaldo e implorou que Ésper procure alguém de confiança para zelar por ele de agora em diante.

Ronaldo Ésper disse que não queria que o atentado que sofreu ganhasse tamanha proporção, mas como Geraldo Luís falou isso seria impossível já que ele é uma pessoa pública.

Um detalhe de um dos assaltantes que não passou despercebido pelo estilista é que ele trajava um terno com um belo corte e acabamento.