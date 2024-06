Com bota do Paulo Gustavo Reynaldo Gianecchini é capa da conceituada WOW

Depois de toda polêmica envolvendo o seu papel principal em ‘Priscilla, A Rainha do Deserto’, Reynaldo Gianecchini tirou toda a roupa para ser capa da WOW. A foto surpreendeu pelo fato do muso aparecer de botas de brilho, do eterno Paulo Gustavo, e sem roupa nenhuma. Além disso, em fotos do ensaio ele chegou a vestir tutu e usar maquiagem. Há quem diga que ele não veste a camisa da comunidade por se autodeclarar pansexual. Oi?

O ator fez uma homenagem ao universo das drag queens após ser alvo de críticas pela própria comunidade LGBTQIAPNS+. Reynaldo participou da escolha do conceito da edição da revista que comemora o ‘Mês do Orgulho’.

Reynaldo declarou: “Drag me! Minha homenagem a todas artistas drag queens desse país!”. “Me criticavam muito. Eu também sou uma das letrinhas”. “A comunidade quer acolhimento, quer respeito. E tem uma parcela dentro dela, que não acolhe ou respeita”, disse o ator em entrevista ao PodDelas.