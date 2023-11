Com berros e empurrões ao redor, Deputada Erika Hilton peita Abílio Brunini

Érika Hilton, minha grande amiga, não ficou de fora do tumulto que teve na Câmara dos Deputados na noite de ontem (08), a deputada federal ficou possessa com o bolsonarista, Abílio Brunini, diante a uma discussão sobre os atentados terroristas na Palestina. O deputado Abílio Brunini (PL-MT) acusou defensores da Palestina de apoiarem o Hamas. Érika me ligou e contou detalhes sobre essa história.

“Mais uma vez o provocador barato bolsonarista tenta tumultuar um espaço na Câmara. Nosso ato pelo cessar fogo e contra o massacre na Palestina mal havia começado e o Deputado, recorrente em tentar implodir espaços sérios, queria impedir a sua realização, provocando todos os presentes”, disse.

Ela ainda completa: “Não permitiremos provocações e que ele cerceia nosso direito de lutar contra o genocídio que está ocorrendo em Gaza. Resistiremos. Palestina Livre”, finalizou.