Com apenas 17,14% de aprovação, Nizam é o quarto eliminado do BBB24

O paulistano foi colocado na berlinda após receber 7 votos na última formação de paredão.

É meus amores, na noite de ontem aconteceu a quarta eliminação do BBB24, e que deixou o programa, com apenas 17,14% dos votos a seu favor, foi o paulistano Nizam Hayek, de 32 anos, que estava emparedado ao lado de Giovanna Pitel, que teve 37,49% de aprovação do público, e Raquele Cardozo que teve 45,37% de aprovação.

Após ser o brother mais votado na última formação de paredão, devido às desconfianças que os outros confinados tinham a respeito de sua postura, afinal Nizam sempre estava envolvido nas brigas da casa, o discurso de Tadeu, que antecedeu sua eliminação, citou, de forma sucinta uma das principais polêmicas que ele se envolveu, “a treta do espelho”.

Para quem não lembra, em determinado momento do programa, Nizam colocou a ex-participante Vanessa Lopes na mira de um grupo de brothers, dizendo que achava estranho o comportamento da sister diante dos espelhos da casa. Fofoca vai, fofoca vem, todos da casa ficaram sabendo do ocorrido, porém, ele sempre negou ter feito isso.