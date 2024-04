Com a presença de Ivete, Simone Mendes, Iza, Luísa Sonza e muito mais gravam hino do Rock in Rio 2024

Genteeee, o que eu posso falar desse coral de milhões que foi montado para a gravação do jungle para o Rock in Rio 2024 em comemoração aos seus 40 anos de festival.

Achei genial essa ideia de reunir os maiores artistas brasileiros nos mais variados estilos musicais. No vídeo abaixo, podemos ter uma prévia de como será esse jingle e podemos ver também grandes nomes como Alcione, Ivete Sangalo, Duda Beat, Ludmilla, Luísa Sonza, Jão, Carlinhos Brown, Mc Daniel, Xandy de Pilares, Chitãozinho e Xororó e muito mais.

Vale ressaltar que no dia 21 de setembro terá o Dia Brasil no Rock in Rio. Vejam as atrações maravilhosas que teremos nesse dia.