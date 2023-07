Colunista solta o verbo e gera polêmica ao falar sobre o processo da herança do apresentador Gugu Liberato

Felipeh Campos lança suas opiniões durante sua participação do programa Super Pop, da RedeTV

Olá, meus amores! O babado de hoje tá fortíssimo e quentinho! Então, chega mais que eu vou contar tudinho para vocês! No programa do Super Pop dessa quarta-feira (05), o colunista Felipeh Campos deu sua opinião sobre o andamento do polêmico processo de divisão dos bens de Gugu.

Após a morte do apresentador, surgiram algumas histórias a respeito da vida pessoal do apresentador que, segundo pessoas próximas, era bem reservado.

Segundo Campos, a família de Liberato é grande responsável por revelar estes “ grandes segredos” do Gugu.

“Sabe uma coisa que me chama muito atenção nessa história toda. Até porque eu acho que, talvez, tenha que respeitar o testamento, já que era uma vontade do apresentador, uma vontade soberana do Gugu, ok? Mas eu não consigo suportar a probabilidade de realmente colocar a Rose Miriam como a boba da corte, sabe?

Isso me incomoda, isso me incomoda muito. Não só a família, colocando ela praticamente como se fosse a escória, sabe? Mas de uma forma extremamente inflamatória. E a gente sabe que vazou história do processo, depois vemos o próprio filho acusando a própria mãe, sabe? “porque você é barriga de aluguel.”

Eu eu acho isso extremamente desnecessário, eu não gosto disso.

Talvez eu acho que toda minha briga e todas as vezes que eu realmente fiz alguma crítica em relação a isso, foi justamente por causa disso, eu acho que a gente não pode colocar ela assim e desrespeita. A própria família também fez o favor de escancarar isso, a própria família fez isso cara. Não foi simplesmente, eu fui lá e comecei sambar em cima do túmulo dele, não fui eu, sabe? Foram eles que puxar começaram a puxar essa corda.

A briga começou entre eles, então, ou seja, a partir momento que tudo isso começa acontecer, agora tudo começa a esbarrar realmente na própria boba da corte, é isso que ela é.” Disparou Campos.