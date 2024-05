Colega de bancada, Eduardo Oinegue, cagueta Joana Treptow: “Dois dias sem banho”

Eduardo Oinegue é fã ou hater de Joana Treptow? Claro que a jornalista ficou sem banho ao enfrentar e acompanhar de perto a realidade das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O jornalista expôs a situação ao vivo no ‘Jornal da Band’, gerando uma situação constrangedora com a jornalista que estava no link ao vivo.

“A Joana que ficou durante 5 ou 6 dias, ficou 2 dias sem tomar banho. É difícil a situação, mas agora parece que o abastecimento começa a voltar em Porto Alegre”, disse ele.

As imagens viralizaram nas redes sociais e dividiram opiniões entre os internautas. “Acho que esse comentário não tava previsto no jornal em rede nacional”, comentou o usuário que compartilhou o vídeo no X (antigo Twitter). “Não foi por mal. Acho que ele tá explicando que ele teve dificuldade”, defendeu outro. “Qual a necessidade de falar isso !?”, questionou mais um. “A Joana vendo ele falando isso em rede nacional em um dos jornais mais assistidos do país”, brincou outro.