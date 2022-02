Eslovênia ouve de Natália: “Você adora falar as coisas pro ar pra eu ouvir”

A designer de unhas não gosta de jeito nenhum da moça com nome de país e estava afiada pós paredão

Depois de levar seis votos, é óbvio que Natália estava irritadíssima neste domingo, (13). Após a conversa com Vyni, a mineira teve um papo com Laís e Eslovênia sobre o suposto ato racista que fizeram contra ela, dito por Gustavo e Larissa ainda na ‘Casa de Vidro’.

Conversa entre Nat e Elô sobre suposto ato racista esquentou os ânimos

Laís começou: “A Larissa conversou com o Eli e qtava dando a entender que era só a Bárbara, que a gente estava na conversa no banheiro e alguém falou sobre voto. Aí hoje, quando sentei aqui, surgiu ‘não, não foi só a Bárbara, foram vocês três’, eu não imaginava. Não lembro disso e jamais eu faria isso pra imitar uma pessoa, não sou de imitar ninguém ainda mais um gesto, algo preconceituoso”.

Relembre:

Natália então disse: “Eu digo, não vi e não sei qual foi a cena, mas acredito que as pessoas que estão cuidando do meu perfil são incríveis. Se eles acreditam que não foi, é porque eles viram e não foi assim. Acho que isso não precisava nem pauta. Eu disse, ‘Bárbara, eu conheço teu caráter, conheço tua índole’. Eslovênia, por exemplo, eu sei que ela é brincalhona, então sei que nunca seria por maldade, por querer cometer um racismo. A Bárbara eu já vi várias vezes ela andando desengonçada, então sei que não é nada comigo, ainda mais com meus adms se posicionando”.

Laís entrou na conversa das duas para resolver o confronto

Eslovênia se meteu e disse que nesse papo, ela se lembra que disse alto sobre votar nela, mas que esse é seu jeito e foi sem querer. E ouviu de Nat: “Você adora falar as coisas pro ar pra mim ouvir”, deixando a moça com nome de país sem rumo. Depois que Nat saiu, ela perguntou a Laís se Nat a estava atacando e a médica confirmou. Ah tenha dó…

