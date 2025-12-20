CNN Brasil joga o futuro na mesa, Elisa Veeck comanda a noite e o Brasil que se prepare

Enquanto muita gente ainda está escolhendo a roupa do réveillon, a CNN Brasil resolve antecipar o amanhã e bota o país inteiro para pensar. No sábado, dia 28, às 23h15, entra no ar o especial Perspectivas, comandado por Elisa Veeck, com duas horas de análise afiada, elegante e sem anestesia sobre o que vai mexer com o Brasil em 2026.

No tabuleiro político, o programa faz leitura de poder, expõe bastidores, projeta disputas e esfrega na mesa o xadrez eleitoral, o STF em ebulição e os ecos do bolsonarismo que ainda rondam Brasília. Nada de conversa mole, é cenário real, com tensão real.

Na economia, o clima é de lupa ligada. Gastos públicos, juros, Bolsa, pressão fiscal e o mundo de olho no Brasil, enquanto os Estados Unidos mexem no jogo global e ninguém sai ileso.

O programa propõe uma análise aprofundada dos principais temas que devem influenciar o Brasil e o mundo em 2026. Foto: reprodução/CNN Brasil

O noticiário internacional ganha espaço nobre, com Venezuela, guerras, migração e um mundo que anda mais nervoso do que fila de aeroporto em feriado.

No esporte, a Copa do Mundo histórica em três países entra em cena, junto com a seleção, os novos nomes e aquele velho sonho de voltar a mandar no futebol, além do brilho brasileiro no tênis e no skate.

E para fechar com glamour, cultura e ambição, o especial entra no território do entretenimento, fala de Oscar, de Wagner Moura no radar internacional e do Brasil cada vez mais disputado como palco de festivais, shows e grandes eventos.

Resumo da ópera, Perspectivas não é programa para assistir distraído. É para prestar atenção, porque o futuro não cochicha, ele fala alto.