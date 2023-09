Clínica de transplante capilar fecha por exercício ilegal da medicina 

Além de fechar as portas, o dono da empresa terá que responder judicialmente pelo crime.

Gente, que babado! Nesta quinta-feira (28), a clínica de transplante capilar Stanley’s Hair foi lacrada pela justiça, após receber denúncias afirmando que os enfermeiros do local estariam realizando procedimentos que devem ser atribuídos a médicos.

A clínica, que ficava instalada em Barueri, cobrava preços bem abaixo do mercado e fazia promoções frequentemente, para atrair mais clientes.

Diante disso, devido ao exercício ilegal de medicina que foi detectado na empresa, ela não só terá que fechar as portas, por determinação do promotor do Ministério Público Marcos Medes Lira, como o seu dono, que também era seu garoto propaganda, terá que responder criminalmente na justiça.