Cleo Pires sai em defesa de Luana Piovani: “Cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo”

Atriz foi uma das primeiras famosas a se solidarizar com o caso do processo que Pedro Scooby está movendo contra ela

Habla mesmo! Cleo Pires deu a cara a tapa e cobrou as pessoas sobre o que Luana Piovani está passando em relação ao processo que Pedro Scooby está movendo contra ela para tomar a guarda dos filhos. Cleo cobriu pressão pública no caso.

“Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso?”, começou ela.

Ela ainda continuou: “São tantos temas, usar um caso midiático para falar de outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres, alienação parental”, disse.

“Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério. A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares”, finalizou a artista.