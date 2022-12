Cléo Pires rebate críticas à sua sobrancelha: “estou amando ela!”

Atriz exibiu as dobra belgas volumosas e disse estar apaixonada pela estética delas

A atriz não deixou barato os comentários sobre a sua sobrancelha nas redes sociais. Depois de dar o maior bafafá diante do seu corpo, agora a musa enfrenta as críticas por causa de sua sobrancelha grossa. Cléo não teve medo de dizer que está amando as sobrancelhas.

“Estão falando mal da minha sobrancelha. Mas eu estou amando ela!”, declarou.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que ela enfrenta a internet com suas críticas ferrenhas, porque ela já foi muito criticada por estar “acima do peso”