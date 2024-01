Cleo Loyola acusa Wanessa Camargo de bater em Marcus Buaiz com panelas

A ex-mulher do tio de Wanessa garantiu que a cantora está vivendo um personagem dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Gentee, que babado é esse? Nesta terça-feira (23) a youtuber e ex-mulher do cantor Luciano, da dupla sertanejo Zezé di Camargo e Luciano, Cleo Loyola, utilizou os stories do seu instagram para comentar a participação de sua sobrinha, Wanessa Camargo, no BBB24.

Em sua publicação, Loyola afirma que Wanessa está vivendo um personagem dentro do reality, levanta a hipótese da mesma estar fazendo o uso de remédios controlados e faz diversas acusações contra a cantora, dentre elas, afirmando que Wanessa batia em seu ex-marido, Marcus Buaiz, com panelas e o ameaçava com facas.

“Eu estou achando a minha sobrinha Wanessa Camargo tão estranha nesse BBB. Eu tenho certeza absoluta que devem ter aumentado a dose dos remédios dela”, iniciou Cleo, que continuou: “Nem parece a mesma que surtava com o Marcus Buaiz, jogava panela para cima e para baixo. Colocava o cara para correr até mesmo com lâmina, com um facão. Ih! Cada surto que essa menina teve nesse casamento, não é verdade!?”

Por fim, a ex-mulher de Luciano ainda debocha da cantora, afirmando que ela está sendo uma planta dentro da casa mais vigiada do Brasil, além de voltar a afirmar que Wanessa está vivendo um personagem dentro do programa.

“Não estou conseguindo entender, está parecendo uma planta. Ou melhor, pior do que uma planta: uma planta com cigarro na boca. Ou melhor, uma planta, vegana, com um cigarro na boca. Não estou entendendo essa personagem. Essa menina está bem interessante, ela não é assim, não. Isso é do barraco de primeira categoria. Doideira, hein. Os remédios foram aumentados nesse BBB pra ela, tenho certeza!”, finalizou a mulher.