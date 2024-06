A gente até entende que homem pode broxar, e está tudo bem, mas com Lumena? Afe! Cleber Zuffo contou que não conseguiu deixar o seu dote a ponto de bala em uma noite de núpcias com a ex-BBB no ‘De Férias com Ex’.

“O Nakinha jogou um feitiço em mim, que não ajudou no bem-bolado li. Não rolou”, disse ele.

O influenciador ainda completou: “Falei para Lumena: ‘Tentamos, mas agora não vai ter como'”, finalizou.