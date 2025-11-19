Claudia Souto escreverá ‘Quem Ama Cuida’ ao lado de Walcyr Carrasco.

A Globo decidiu turbinar os bastidores de sua próxima novela das nove e convidou Claudia Souto para dividir a autoria de “Quem Ama Cuida” com Walcyr Carrasco. A emissora segue a mesma linha adotada nos últimos anos, agregando novos nomes ao processo criativo enquanto o autor, que completará 74 anos no dia 1º de dezembro, segue cuidando da saúde.

Segundo o Portal Leo Dias, Carrasco aprovou a parceria sem hesitar. O modelo já funcionou outras vezes: Thelma Guedes colaborou em “Terra e Paixão” e Mauro Wilson se juntou ao time de “Êta Mundo Melhor!”. Agora, é a vez de Claudia, conhecida por “Pega Pega”, “Cara e Coragem” e “Volta por Cima”, assumir o desafio de complementar o estilo do escritor.

O autor segue em recuperação depois de uma queda em setembro de 2023, que lhe causou uma fratura no fêmur. Desde então, passou meses em cadeira de rodas, tem evoluído com bengala e andador, e ainda enfrenta as consequências de uma hérnia discal já tratada, além de ter passado por cirurgia de catarata. Mesmo assim, segue ativo na criação da nova história.

Dentro da Globo, a expectativa é que a junção de estilos dê mais ritmo ao texto e garanta o impacto dramático característico do horário nobre. A direção de Amora Mautner promete reforçar a identidade visual e o tom da trama.

Enquanto isso, o elenco vai tomando forma. Letícia Colin assume o papel principal, Isabel Teixeira será a grande vilã e Tony Ramos viverá o avô da protagonista, formando um trio de peso que já movimenta os bastidores.

Ainda em pré-produção, “Quem Ama Cuida” tem estreia marcada para maio de 2026, substituindo “Três Graças”. Nos corredores da emissora, a trama já é tratada como um dos grandes pilares da programação do próximo ano.