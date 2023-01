Claudia Rodrigues volta a ser internada com fortes dores de cabeça

A atriz tinha ganhado alta no último sábado (21), sem conseguir um diagnóstico.

Aff! Gente, lembra que no último sábado (21) contei para vocês que a queridíssima atriz e humorista Claudia Rodrigues teria ganhado alta hospitalar, após passar alguns dias internada e fazer diversos exames que não a diagnosticaram com nada? Pois bem, infelizmente, na manhã desta segunda-feira (23), a atriz voltou a ser internada, no hospital Albert Einstein.

Esta informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista que, em nota, informou que a mesma estava com fortes dores de cabeça, a qual ainda não teve os motivos descobertos.

“A Claudinha voltou a ser internada nesta manhã no Albert Einstein com fortes dores de cabeça. Como havia informado todos os exames e medicações foram realizados e o quadro dela só piorou. Não sabemos ainda os motivos das dores de cabeça, mas acreditamos que os médicos através dos exames vão conseguir estabilizar ela para que a mesma volte para o conforto da sua casa o quanto antes”, notificou a assessoria da artista.

A assessoria ainda informa que Claudia está acompanhada de sua namorada, a empresária Adriane Bonato, e que todos estão aguardando atualizações médicas sobre a saúde da atriz.

“Ela está acompanhada da sua namorada, Adriane Bonato, que está muito preocupada com a condição dela, especialmente por não saber o que está ocasionando a dor de cabeça. Ficamos no aguardo de maiores informações médicas”, finalizou o comunicado.