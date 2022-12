Claudia Rodrigues vende imóveis para pagar cirurgia de 36 mil dólares

Atriz está lutando contra a esclerose múltipla e ainda promete fazer o seu retorno para as telinhas no ano que vem

Estamos com saudade de ver Claudia Rodrigues na telinhas e tudo promete que seu retorno para o ano que vem seja estrondoso. A atriz, que luta contra a esclerose múltipla, vai passar por um procedimento caríssimo nos EUA e teve até que vender alguns imóveis para conseguir parar o tratamento que pode chegar a custar 50 mil dólares.

“Estou negociando o pagamento. Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar e a gente paga isso”, disse sua companheira, Adriane Bonato.

O tratamento tem o nome de Túnel Térmico Cerebral. “Através do equipamento adequado, nós induzimos o cérebro do paciente a temperaturas elevadas de maneira extremamente controlada de forma a ativar as proteínas através de um choque térmico, sem nenhum risco e de forma completamente não-invasiva”, explicou o Dr. Marc Abreu.

“Os pacientes em tratamento tiveram recuperação total das funções perdidas. Não é o tratamento simplesmente para impedir a progressão, é uma terapia para reverter o processo, restaurar a função cerebral. Recentemente, um paciente brasileiro de 88 anos com Alzheimer e Parkinson, voltou a andar e a falar. É possível restaurar as funções do cérebro que foram perdidas uma vez que haja essa indução da proteína de choque térmico!”, finalizou Abreu.