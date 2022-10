Cláudia Raia revela estar grávida de um menino: “Vamos ter mais um homem legal no mundo”

Atriz e seu esposo, Jarbas Homem de Melo, estiveram no programa da Ana Maria Braga e fizeram a anunciação

Mamães de plantão, estamos ansiosas pelo nascimento do neném de Cláudia Raia e nesta segunda (10), a musa revelou que está grávida de um menino. Cláudia fez a anunciação ao lado do seu marido, Jarbas Homem de Melo no programa ‘Mais Você’ de Ana Maria Braga.

E não parou por aí, porque a musa aproveitou a ocasião para revelar que seu filho já tem o nome escolhido e será Luca. Para quem não sabe, quando Cláudia escolheu o nome de Enzo, o nome bombou nos cartórios.

A atriz ainda revelou que é mutik difícil ser mulher no Brasil, mas disse que ençao estava preocupada como sexo do filho. “Vamos ter mais um homem legal no mundo”, disse ela.