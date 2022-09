Cláudia Raia fala sobre saga com nome do filho mais novo: “A saga italiana continua”

Em entrevista para o Fantástico a atriz abriu o jogo sobre os possíveis nomes para o seu filho

Um dos motivos mais especiais da gravidez de Cláudia Raia é a escolha do nome do filho mais novo da atriz, afinal o filho mais velho de Raia, Enzo, foi fenômeno no Brasil e hoje vemos o resultado disso com diversos Enzos espalhados pelo Brasil. A artista contou que está sendo uma saga o nome do seu filho e não vai abandonar a raiz italiana na hora de escolher o nome do filho.

“Não sabemos se é menino ou menina, então tem alguns nomes ai rolando. Mas eu posso adiantar que a saga italiana continua. Talvez Matteo, Pietra, Lucca… Está por ai…”, disse ela em entrevista que será exibida neste domingo (25).

O marido, Jarbas Homem, acredita que o filho será um menino. “No fundo do meu coração eu acho que vem um menino.”. Já Claudia disse não ter ideia: “Eu estou neutra”.