Cláudia Raia desabafa sobre amamentação: “Não é fácil”

Atriz usou suas redes sociais para desabafar sobre a vida de mãe após o nascimento do seu filho caçula, Luca

A rotina de Cláudia Raia parece estar bem agitada com o nascimento do seu filho mais novo, Luca. A atriz compartilhou uma foto amamentando o filho e não deixou de dizer que a amamentação era difícil.

“Amamentação não é fácil, mas temos que lutar dia a dia! É uma construção mãe e bebê e sua rede de apoio!”, disse ela.

Para quem não sabe, Cláudia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, ambos já maiores de idade. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de de primeira”, disse ela sobre o processo da gravidez.