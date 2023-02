Cláudia Jimenez deixa herança para ex-mulher

Atriz não tinha herdeiros diretos para a herança e deixou a bufunfa milionária para Stella Torreão

Cláudia Jimenez nos deixou ano passado e desde que ela partiu sabemos que a sua herança é um assunto que gera burburinho, afinal, ela não tem herdeiros diretos. De acordo com o Notícias da TV, a atriz deixou tudo para a sua ex-mulher, Stella Torreão, com quem viveu um relacionamento de longa data, de 1998 a 2008.

A bufunfa conta com três apartamentos no Rio de Janeiro, ações em bancos, jóias e relógios luxuosíssimos com valores acima da média. Tudo ficará para Stella, que é nomeada como herdeira no testamento da atriz.

Jimenez faleceu em 2022 por insuficiência cardíaca e ficou conhecido pelo seu trabalho em ‘Sai de Baixo’, que rodou até 2002. Além disso, ela participou de diversas novelas emblemáticas que concretizaram ela como uma grande atriz.