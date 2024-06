Cláudia Alencar volta a hospital após um mês para cirurgia de emergência

Depois de receber alta, Claudia Alencar teve que voltar ao hospital para realizar uma cirurgia de emergência. A atriz passou seis meses internada por conta de uma infecção bacteriana e sua equipe fez novas afirmações sobre o caso.

A atriz sentiu dores intensas na coluna o que levou à nova ida a unidade hospitalar.

A artista foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após uma cirurgia na coluna. No dia 17 de dezembro, ela deu entrada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, quando foi submetida a tratamentos intensivos e enfrentou um quadro sério.