Ciúmes da cachorra leva influencer a terminar namoro: “Ele pediu pra escolher ele ou a cachorrinha”

A influenciadora Sabrina Low, de 22 anos, provou que, quando o assunto é amor incondicional, ninguém supera seu cachorro. A influencer compartilhou uma mensagem de seu agora ex-namorado, exigindo que ela escolhesse entre ele e sua cachorrinha. “Escolhi a cachorra”, conta Sabrina.

De acordo com a influencer, o romance começou a azedar por um motivo peculiar: ciúmes da cachorra. “Ele não suportava o fato de que eu dava mais atenção a cachorra do que a ele,” confessou.

Foto: Divulgação / CO – Assessoria

Ela relembrou um episódio que exemplifica a situação: “Um dia, enquanto eu acariciava a minha cachorrinha no sofá, meu namorado olhou para mim e disse: ‘Sabrina, parece que eu sou o intruso na relação de vocês duas’. Eu ri na hora, achei que ele estava brincando, mas percebi que a coisa era séria quando ele me deu um ultimato.”

Sabrina decidiu compartilhar a mensagem final do namorado nas redes sociais: “Para o nosso relacionamento dar certo, você precisa escolher: ou eu, ou o cachorro.” Sem pensar muito, Sabrina digitou sua resposta e diz não ter se arrependido. “A escolha foi fácil,” ela disse rindo. “Minha filha (a cachorra) nunca pediu para eu escolher entre ela e alguém.”

Foto: Divulgação / CO – Assessoria

“Se você está em uma situação onde precisa escolher entre alguém que te faz feliz e algo ou alguém que te ama incondicionalmente, escolha o amor verdadeiro. No meu caso, esse amor é peludo e tem quatro patas.”

Recentemente,a influencer enfrentou uma onda de críticas no seu perfil após postar uma foto em que seu animal de estimação aparece tingido de rosa para combinar com o look dela. “Eu amo esse bichinho, ela é minha parceira e tudo o que eu faço incluo ela também”, declarou.