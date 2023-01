Ciúme? Key Alves fala sobre a aproximação de Bruna e Larissa a Gustavo: “Você acha que eu não enxergo?”

Jogadora de vôlei trocou carícias com o cowboy na primeira festa do BBB e tudo indica que os dois formarão o primeiro casal

Senti um cheirinho de rivalidade feminina no ar, hein? Key Alves está toda e toda com o seu boy magia, Gustavo Benedeti, e não pretende disputar com nenhuma das meninas. A musa, ontem (19), estava deitada com o cowboy e disse que não é cega, pois está vendo as meninas, Larissa e Griphao, se aproximarem dele.

“Estão grudadas, né, em você? Não estou entendendo. Eu estou vendo. Você acha que eu não enxergo?”, disse Key.

Aí eu pergunto para vocês, isso é estratégia de ciúme para o público, ou insegurança e paranoia da cabeça dela? Vale lembrar que Bruna deu uns bons amassos em Gabriel Tavares na festa que teve Anitta como atração.