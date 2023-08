Cissa Guimarães comemora decisão da justiça sobre envolvidos no acidente de seu filho

A apresentadora perdeu seu filho, Rafael Mascarenhas, e somente 13 anos depois a justiça fez novas movimentações no caso

Cissa Guimarães comemorou a movimentação no caso do seu filho, que foi vítima de um acidente fatal 13 anos atrás. A justiça estabeleceu uma decisão que pode mandar à prisão Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, pai e filho condenados por envolvimento no acidente que vitimou o filho da artista.

Os envolvidos no acidente chegaram a ser presos mas estão em liberdade desde quando os recursos permitiram que a pena fosse convertida. A movimentação no caso derrubou essa decisão e pode mandá-los para a cadeia.

“Estou muito emocionada porque depois de 13 anos tenho a sensação de que a Justiça vai ser feito e honra a memória do meu filho Rafael Mascarenhas. Tenho que agradecer o carinho de todos, tenho certa que nos próximos dias vai ser expedido o mandado de prisão e agora temos que achar eles”, comemorou ela.