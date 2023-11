Cissa Guimarães aceitou posar nua para não ser despejada

A apresentadora contou detalhes sobre o fato no ‘Que História é Essa, Porchat?’ após enfrentar problemas financeiros

Cissa Guimarães não teve medo de contar sobre seus problemas financeiros no ‘Que História é Essa, Porchat?’. A apresentadora soltou o verbo e contou detalhe sobre o seu ensaio nua para a Playboy para não ser despejada. O ensaio aconteceu em 1992, durante um momento de dificuldade financeira.

“A Playboy bombando e eu sem nenhum tostão. Eu morava em um apartamento, tinha três filhos, dois de outro casamento e um de um casamento que estava rolando na época”, lembrou Cissa.

“Ela me dava seis meses: ou eu comprava [o apartamento], ou eu tinha que sair porque ela queria vender”. Ela ainda contou que à época pediu de cachê o dinheiro exato para comprar seu apartamento e, com isso, conseguiu se manter no imóvel.

O ensaio aconteceu em Trancoso, na Bahia. “Eu adoro mangue, porque é uma fonte de vida. Mas acho bonito o mangue lá e eu olhando. A história era que eu entrasse no mangue, subisse pelas árvores, nas raízes.”, contou.