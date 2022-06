Tá tudo liberado: Ciro Gomes promete liberar arquivos sobre ovnis caso for eleito

Em entrevista ao podcast ‘Flow’ candidato à presidência do Brasil foi questionado sobre os ET´s

Essa eleição para presidência do Brasil está realmente uma coisa de outro mundo, porque se depender de Ciro Gomes o contato com ET´s já começa a partir de hoje. Não faz muito tempo que ele mandou Bolsonaro para Marte, agora disse que se for eleito, vai liberar todos os arquivos sobre ovnis, em entrevista ao podcast ‘Flow’. Socorro!

“Me perguntaram aqui no Flow PodCast qual é a minha opinião sobre OVNIS… Aproveito pra deixar registrado: se eu for eleito, todos os arquivos que existirem na Força Aérea Brasileira e no Serviço de Inteligência sobre o assunto serão divulgados”, escreveu Ciro.

Ciro, amigo, já te digo para tentar um networking com o ET de Varginha, esse já é conhecido nosso e já sabe como é o Brasil, mas pelo amor de Deus, que esse contato seja amigável, afinal, aqui já não está aquela coisa mais maravilhosa.