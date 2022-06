Ciro Gomes brinca: “Parece que Bozo aceitou ser o voluntário da expedição para Marte”

Candidato à presidência do Brasil utilizou o Twitter para alfinetar Bolsonaro e mandá-lo para Marte

Deu a louca em Ciro Gomes, minha gente, tirem o celular do homem que isso não vai pegar bem para as eleições deste ano, depois não digam que não avisei, hein? O candidato à presidência do Brasil utilizou o Twitter para problematizar a vinda de Elon Musk para o país, dizendo que era um projeto para mandar Bolsonaro para Marte.

“Os brasileiros vão explodir de felicidade caso se confirme o motivo secreto das negociações de Elon Musk com Bolsonaro: parece que Bozo aceitou ser o voluntário da expedição para Marte, financiada pelo multimilionário”, escreveu Ciro.

Os brasileiros vão explodir de felicidade caso se confirme o motivo secreto das negociações de Elon Musk com Bolsonaro: parece que Bozo aceitou ser o voluntário da expedição para Marte, financiada pelo multimilionário. 🤣😂🤣 — Ciro Gomes (@cirogomes) June 6, 2022

Como de fato, já disse diversas vezes que Bolsonaro não me representa, e não seria uma péssima ideia mandar ele dar uma voltinha em Marte, quem sabe… Aloca! Só acho que Ciro tem que pegar mais leve nas redes, falei tô leve.