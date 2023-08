Cintia Dicker pretende se casar com Pedro Scooby na Bahia

A esposa do surfista revelou seus planos nas redes sociais e disse aos fãs que ano que vem o casamento com o esportista sai

Não demorou muito para que o meu telefone tocasse enquanto Cintia Dicker e Pedro Scooby curtem as férias na Barra Grande, no sul da Bahia. A esposa do surfista usou suas redes sociais para dizer que pretende se casar com o surfista ano que vem no cenário paradisíaco da Bahia.

“Pensamos e, com certeza, vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. Mas provavelmente vai ser no ano que vem”, afirmou Cintia.

O casal já se casou uma vez em Portugal em 2020, mas a celebração aconteceu apenas no civil por causa do avanço da Pandemia. Agora a festa vem e eu espero meu convite.