Cíntia Dicker curte publicação nas redes sociais: “Alguém que faz você se sentir sozinho”

A esposa de Pedro Scooby curtiu a publicação após a polêmica do surfista em um evento sem ela e o boato de traição quando ele saiu acompanhado da festa

Pedro Scooby está na mira das minhas fofoqueiras do Leblon e eu estou de olho em tudo do lado de cá. Cintia Dicker fez das palavras de um post as dela, curtindo uma indireta pra lá de direta para o seu marido após após boatos de traição. Sabemos que Scooby já desmentiu o boato, mas o que quero chamar a atenção é que ele a deixou sozinha para ir para a gandaia.

“Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho”, curtiu Cíntia.

Eu acho que Cintia está precisando sentar em uma mesa de um dos bares da Barra com Luana Piovani para uma conversa sincera.