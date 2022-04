EITA! “Vitimismo manipulador”, dispara Cintia Dicker sobre Arthur Aguiar; Maira Cardi reage!

Não é que a coach conseguiu brigar com a ex e a atual de Pedro Scooby? Só falta Anitta…

Ih gente, quando Arthur Aguiar e Pedro Scooby saírem do ‘BBB22’ não terá almoção em família com as esposas e crianças. É que dona Maira Cardi e Cintia Dicker, noiva de Scooby, tretaram via stories nessa quinta-feira, (7).

Tudo começou quando Arthur voltou vestido de coelhinho do Quarto Secreto e Pedro Scooby foi conversar com o ator sobre como ele o tratou ao voltar. Afinal de contas, Arthur mal olhou na cara do amigo e mal contou sobre o que aconteceu por lá.

Maira Cardi, que não fica quieta por nada nesse mundo, postou um stories com os seguintes dizeres: “Jesus amado, deve ser impossível ter DR com Scooby. Ele troca de assunto o tempo inteiro, muda o assunto para tentar tirar o foco de onde ele errou apenas para não admitir! Que preguiça tentar fazer os outros de idiota! Um ‘desculpa’ resolve tanto de maneira tão simples como o DG fez. Eu não teria metade da paciência do Arthur jamais! Tô me sentindo idiota só de escutar, manipulação descarada e chata! Muito feio”. Manipulação? Scooby? Hmmmmm…

E aí, claro, que Cintia postou um stories dizendo que Pedro é muito paciente ao se explicar com o ator porque não fez nada para pedir tantas desculpas. “Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho que dizer. Quando dizem que eu sou calma… Não ia dar conta de ficar me explicando, não. Oxi! O menino não fez nada, gente. Que loucura! Parei por aqui!”.

Em seguida, ela não parou e postou uma foto com os dizeres: “Vitimismo Manipulador: Esta condição permite criar uma espécie de imunidade que faz parecer que tudo o que a vítima diz é verdade e que tudo o que ela faz é bem-intencionado. Mas em alguns casos esse vitimismo calculado, seja consciente ou inconsciente, esconde uma chantagem”. VISH!

Mas Maira não parou, Cin! Ela comentou no perfil da Gina Indelicada, no Instagram, que concordava com ela e que Pedro era paciente sim, mas alfinetou: “Concordo com a Cintia. O Pedro é muito paciente, pois tentou insistentemente e pacientemente manipular suas explicações ‘inexplicáveis’ um milhão de vezes para tirar o foco do que o Arthur se referia e levar a conversa para assuntos aleatórios milhões de vezes! Muita paciência mesmo. Você tem razão, amiga”.

Será que Lulu Pio e Cintia estão falando da coach no Whatsapp? Queria ser uma pulguinha!