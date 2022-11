Cíntia Chagas rebate as acusações de roubo feitas pela jornalista Giovanna Mel: “Quem é você na fila do pão?”

A educadora ameaça processar a jornalista e ainda dá umas diquinhas profissionais à mesma.

Após a entrevista de Giovanna para a youtuber Antônia Fontenelle, a educadora Cíntia Chagas utilizou as suas redes sociais para rebater as acusações que lhe foram feitas pela jornalista. Em um story de fundo preto, a educadora não poupou palavras para rebater Mel.

Iniciando o rebate das acusações, Chagas enfatizou que para ser que Mel acusasse alguém de ‘roubo’, ela precisaria ter criado algo inovador, o que não aconteceu. “Todos bebem da mesma fonte. Atrelar o trabalho alheio a uma mera cópia do seu é ato LEVIANO MENTIROSO e SORRATEIRO. Só mostra o seu desespero por visibilidade.

Já em relação a entrevista que Giovanna comentou que não teria sido chamada por Chagas, a educadora afirmou que para que ela entrevistasse a jornalista, ela deveria ter o mínimo de relevância na mídia. “Quem é você na fila do pão, diga-me?”

Bem debochada, Chagas fez questão de aconselhar Giovanna. “Se quiser crescer com solidez, não crie narrativas, não procure tirar a luz do outro para ter seu espaço. Aliás, foque em melhorar o nível do seu conteúdo na internet.

Para finalizar, Cíntia faz uma ameaça de forma bem sutil à jornalista. “Que papelão! Ah! E só acuse se puder provar. Ou sofra as penalidades legais.”