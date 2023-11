Cigana Sulamita fala sobre acidente de Bianca Andrade: “Nos próximos meses a tendência é que haja muitos acidentes com automóveis, com ônibus, com carretas”

A famosíssima cigana afirmou que devido a energia negativa que estamos enfrentando, o acidente da ex-BBB foi só um sinal do universo.

Meus amores, eu cheguei até arrepiar após escutar a previsão e a leitura que a maravilhosíssima cigana Sulamita, que possui mais de 300 mil inscritos no Youtube e mais de 17 milhões de seguidores do instagram, fez a respeito do acidente que a influenciadora, empresária e ex-BBB Bianca Andrade, sofreu nos últimos dias. De acordo com ela, esse foi só um sinal do universo a respeito de acidentes que ainda estão por vir.

“Esse acidente relacionado à Bianca Andrade e às pessoas que estavam juntos, inclusive o bebê, é um alerta para todos nós. Nós estamos numa área com energias muito pesadas, então a espiritualidade de luz sempre envia sinais. E através de pessoas conhecidas, também, para que tenham um alcance para que tenhamos maior cuidado, principalmente nas estradas”, iniciou a cigana.

Continuando, Sulamita afirma que nos próximos dias e meses diversos acidentes vão acontecer, inclusive com alguns famosos. “Nas próximas semanas, nos próximos meses, infelizmente, a tendência é que haja muito, muito, muito problema em relação a todo tipo de acidente com automóveis, com ônibus, com carretas… esse acidente se viu, para ver como alerta a muitas pessoas que acompanham a Bianca Andrade, para que tenham muito cuidado nas estradas, muito cuidado mesmo, tá?”

Logo em seguida, ela explicou o motivo de tais situações que estão prestes a acontecer.

“Infelizmente teremos, inevitavelmente teremos, nas próximas semanas, muitos acidentes fatais. E o que eu vejo que pode acontecer um acidente fatal, inclusive com gente famosa, tá? Então, esse acidente veio como atenção, para que todos tenhamos muita atenção. Por que? Acidentes geralmente já acontecem, no entanto, as energias estão muito pesadas. Nós estamos numa época onde as energias estão densas demais e a espiritualidade sempre nos avisa, através de sinais, uns mais fortes, outros mais leves, mas no caso da Bianca Andrade, realmente ela estava muito protegida pela espiritualidade… Todos eles, não estavam no caminho deles ter algo mais grave. Não vai ter, não vejo aqui nenhum deles sofrendo uma sequela maior, ou tendo um problema maior por conta desse acidente, a não ser o fator psicológico evidente, o susto, mas que sirva de alerta”, explicou e alertou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, a cigana voltou a ressaltar que o acidente envolvendo Bianca Andrade foi apenas um sinal do universo, a respeito do que ainda irá acontecer.

“Esse acidente da Bianca Andrade, que sirva de alerta a todas as pessoas que a seguem, a todas as pessoas, porque veio como um sinal da espiritualidade, que infelizmente muitas pessoas poderão sofrer acidentes nas próximas semanas, sendo vítimas de acidentes, inclusive alguém muito conhecido também da área artística, então vamos ter cuidado, porque o sinal foi dado”, finalizou Sulamita.