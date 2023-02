Chuva forte no Rio faz cobra procurar abrigo em prédio

Enquanto o Rio de Janeiro se acabava em água o animal buscou abrigo em um apartamento num prédio na Avenida Portugal, na Urca

Meu Deus! Não podemos negar que o nosso país Rio de Janeiro está se acabando em água e direto, minhas amigas do Leblon falam sobre carros que rodam junto com a enxurrada forte. O que chamou a atenção dos moradores da Urca e deixaram todos preocupados foi que uma cobra procurou abrigo dentro de um apartamento, para tentar fugir da forte chuva.

As imagens já ganharam espaço nas redes sociais e espalham medo dos moradores da região. Não consigo nem pensar numa cobra no meu apartamento do Leblon, eu caio dura aqui!

As chuvas estão impossíveis sem previsão de diminuírem nos últimos dias, a cidade entrou até em estado de mobilização. Socorro.